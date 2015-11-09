Панов: «Виллаш-Боаш все правильно говорит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов с пониманием отнесся к жалобам Андре Виллаш-Боаша на лимит легионеров.

Виллаш-Боаш вновь обрушился с критикой лимита на легионеров, назвав РФПЛ чемпионатом имени Мутко. Что думаете по этому поводу?

- Он вправе высказать свое мнение. Но лимит уже принят, что теперь говорить? А то, что Боаш недоволен таким решением – это его проблемы.

- В лимите ли основная причина неудач «Зенита» в РФПЛ?

- Нет. Один легионер ничего бы не изменил. Нужно отдать должное «Локомотиву», который здорово сыграл вчера. А у «Зенита» проблемы в обороне. В этом причина бед питерцев.

- Вице-президент РФС Никита Симонян жестко ответил португальцу, сказав, что тому наплевать на российский футбол. Согласны?

- Я бы так категорично не говорил, но Боашу, конечно, хочется добиться большего. С исполнителями, которые не соответствует уровню РФПЛ, а есть и такие в «Зените», сделать это непросто. Чтобы решать серьезные задачи, «Зениту» необходимы сильные российские футболисты, а их не так много у нас. Не из ФНЛ же брать! Поэтому в этом плане понять Боаша можно – ему необходимо усиление из Европы. Думаю, причина ухода наставника из «Зенита» в конце сезона – это даже не семья, а лимит. Рамки в работе напрягают португальца.

- Российским футболистам не обидно слышать постоянные причитания о лимите от своего тренера?

- Виллаш-Боаш все правильно говорит. Ему хочется усилить игру, а люди, которые сидят у него на замене, просто едят бесплатно хлеб. Ничего не делают, а только тренируются.

- Юсупов и Рязанцев не способны решать серьезные задачи?

- По-моему, нет.

- Вы как сами относитесь с подобным ограничениям?

- Я считаю, что лимит не нужен. «10+15» – был хороший вариант, на самом деле, интересный. Стоило его попробовать, а, вот, подобные рамки с пятью, шестью россиянами в старте – это бред. Футболисты получают огромные деньги, защищают честь страны в еврокубках, а тут какие-то ограничения.

- То есть вы согласны со словами Виллаш-Боаша?

- Да, такой формат лимита точно не нужен. Он только поднял цены на россиян. Теперь вместе с иностранцами выступают не конкурентоспособ ные ребята, а лимитчики. Вот, есть у Виллаш-Боаша шесть иностранцев, и ему еще нужно пять русских найти. А где ему их взять? Ну, наберет португалец пять человек, но если они не соответствуют его взглядам и требованиям, что - мучиться с ними? Зачем ему такая работа, которая не приносит плоды?

Таких, как Халк, в России нет. Были бы, «Зенит» давно уже купил бы – деньги есть. Из-за лимита падает уровень РФПЛ. Качественные легионеры уже не приезжают в Россию. Не едут такие, как Хави Гарсия, Данни, Ари. Их места занимают футболисты ниже уровнем. Это проблема. Возможно, она существует и для других клубов, но они не хотят спекулировать на данную тему. А Боаш – говорит. И где-то я с ним согласен.

- Лимит приняли 15 туров назад. Виллаш-Боаш за это время не мог подстроиться по ситуацию? Например, молодого Ткачука наиграть?

- А если Ткачук не подходит под требования Боаша? Можно его просто так выпускать, но зачем тогда это все? Сделайте тогда такой лимит, чтобы иностранцы вообще не приезжали к нам. Пусть русские играют. Пусть мы будем слабые, без Халка, но зато - с Ткачуком и Юсуповым.

- А если рассматривать лимит как способ дать игровую практику нынешней обойме футболистов перед ЧМ-2018, тогда он допустим?

- Говорю же, давайте уберем вообще всех иностранцев. Пусть готовятся к домашнему чемпионату миру. Мы новых центральных защитников найти не можем – что с лимитом, что без него.