Майкон: «Гарсию нужно было удалять, он всегда провоцирует соперника»

Форвард «Локомотива» Майкон прокомментировал игру 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:0).

– Ощущалось, что обе команды устали после еврокубковых встреч. В первом тайме искали слабые стороны соперника. Поэтому не было опасных моментов.

Во втором тайме мы смогли навязать «Зениту» свой темп игры, больше прессинговали и попытались забить гол как можно быстрее. Это получилось. Дальше «Локо» контролировал матч.

– Что случилось в эпизоде с Хави Гарсией?

– Я нарушил правила, а Гарсия дал мне локтем в лицо. Я не понял, за что. Я заслужил свою желтую карточку. Но Гарсию нужно было удалять.

Он всегда так играет, провоцирует, пытается сделать так, чтобы соперник получил красную карточку. Но я ведь бразилец, а мы тоже не из хороших парней. Я точно не попадусь на такие провокации, – сказал бразилец.