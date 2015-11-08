Рыжиков: «Когда узнал, что кого-то отцепили от сборной, догадался, что меня»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал тот факт, что не был включен в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Португалией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября).



«Да нормально, все взрослые люди, понимают, что две товарищеские игры, четыре вратаря. Когда узнал, что кого-то отцепили, то догадался, что меня. Бригаду вратарскую не меняют, как и коней на переправе, так что будем играть за «Рубин», тут непочатый край работы. Ищу в этом позитив – и отдохнуть, и с семьей побыть можно», – сказал Рыжиков.