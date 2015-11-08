РФПЛ. Дубль Карадениза принес «Рубину» победу над «Крыльями Советов»

В первом воскресном матче 15-го тура РФПЛ казанский «Рубин» у себя дома одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Три очка клубу из Татарстана принес дубль Гекдениза Карадениза.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Карадениз, 38; 2:0 – Карадениз, 90.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Устинов (Набиуллин, 69), Кисляк, Оздоев, Георгиев, Канунников, Карадениз, Девич (Билялетдинов, 83).

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Концедалов (Садик, 80), Надсон, Таранов, Цаллагов, Померко (Горбатенко, 88), Симайс, Габулов, Молло, Чочиев (Яхович, 70).

Предупреждения: Таранов, 26; Ятченко, 60.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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