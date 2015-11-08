Иванов: «Машины в подарок? Мне все равно, кому и что дарят, я радуюсь победам»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ подчеркнул, что рад за партнеров по команде, которые получили в подарок по автомобилю.

– Мбенге за голы «Спартаку» получает в подарок уже второй автомобиль. Адилсон сегодня тоже получил машину. Это также заряжает на «Спартак» дополнительно?

– Мне все равно, кому что дарят. Я радуюсь каждой победе вне зависимости от соперника. За «Зенит» и ЦСКА дают те же три очка, как за «Уфу» или «Амкар». Ребят только подбодрили, рад за них. Я больше всех кричал, чтобы им подарили не «Тойоту Короллу», а «Тойоту Камри».