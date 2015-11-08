Рахимов: «Выход Мбенге мог доставить «Спартаку» неудобства»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

«Мы начали не очень хорошо, настрой был у нас запредельный, команда немного перегорела. Пропустили нелепый гол, сами себе привезли. Главное – быстро пришли в себя, перестроились и до конца матча показывали хороший футбол. Забили очень красивые голы. За работу команду можно поздравить и поблагодарить», говорит Рахимов.

Наставник не считает автора одного из голов Мбенге джокером.

«Никакой не джокер. Для «Спартака» психологически его выход мог доставить неудобства. В такой игре важно было нагнетать открываниями вперед. Не стал радоваться его голу, потому что невозможно совмещать радость и непонимание того, как это произошло».