Шигаев: «Если перемен в «Спартаке» не последует – надо резать по живому, иначе никак»

Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев поделился своим мнением о намерении московского «Спартака» выставить на трансфер защитников Дмитрия Комбарова и Кирилла Комбарова, а также полузащитника команды Дениса Глушакова.

«Думаю, что перемены в «Спартаке» назрели давно. Последние сезоны при Якине и Эмери были не слишком удачными, сегодняшние результаты тоже нельзя назвать хорошими. Команда не демонстрирует тот уровень, который от нее ждут. Может, последняя информация, которую сообщил прессе генеральный директор Сергей Родионов, как-то поможет повлиять на игроков. Я уверен, что сами футболисты понимают, о ком шла речь, не дураки же собраны в клубе. Хотелось бы, чтобы игроки одумались и изменили свое отношение к делу. Если перемен не последует – надо резать по живому, иначе никак», – отметил Шигаев.

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