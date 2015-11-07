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    • Олег Шигаев: «Не так много клубов могут позволить себе трансферы Глушакова и Комбаровых»

    Олег Шигаев: «Не так много клубов могут позволить себе трансферы Глушакова и Комбаровых»


    4
    Голосов: 1
    07.11.2015 16:00
    Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» могут покинуть защитники Кирилл и Дмитрий Комбаровы, а также полузащитник Денис Глушаков.
    <p><em>Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» могут покинуть защитники Кирилл и Дмитрий Комбаровы, а также полузащитник Денис Глушаков.</em></p> <p><strong>- Как относитесь к той информации, что братьям Комбаровым и Глушакову руководство «Спартака» предложило искать себе новые команды?</strong></p> <p>- Думаю, что перемены в «Спартаке» назрели давно. Последние сезоны при Якине и Эмери были не слишком удачными, сегодняшние результаты тоже нельзя назвать хорошими. Команда не демонстрирует тот уровень, который от нее ждут. Может, последняя информация, которую сообщил прессе генеральный директор Сергей Родионов, как-то поможет повлиять на игроков. Я уверен, что сами футболисты понимают, о ком шла речь, не дураки же собраны в клубе. Хотелось бы, чтобы игроки одумались и изменили свое отношение к делу. Если перемен не последует – надо резать по живому, иначе никак.</p> <p><a href="https:///articles/447544" target="_blank"><strong>Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><strong>- Насколько реально то, что в списке тех, кто покинет клуб, находятся вышеназванные футболисты?</strong></p> <p>- Ничего особого сказать не могу. Но дыма без огня не бывает. Не просто так же они попали в обзоры СМИ, и эту ситуацию обсуждали все, кому не лень.</p> <p><strong>- Почти сразу же стали сообщать, что «Краснодар» и «Зенит» готовы забрать игроков «Спартака»…</strong></p> <p>- Понятно, что у нас клубов, которые могли бы себе позволить себе такие трансферы, не так много. Если учитывать тот же лимит, то «Зениту» будет интересен футболист хорошего уровня, игрок сборной России. Много информации ходит о том, что Кришито покинет Санкт-Петербург, поэтому сине-бело-голубые будут искать ему замену. Летом появлялась информация о том, что Жирков пополнит стан чемпионов России. Могу сказать, что все это правда, но стороны не смогли договориться по условиям личного контракта. Да, в принципе, никто не откажется от исполнителей хорошего уровня. Но тут футболистам надо разобраться в себе, так как сегодня ты в сборной, а уже завтра можешь оказаться за ее бортом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446897368__I2V4204.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///articles/447409" target="_blank"><strong>Антисборная 14-го тура РФПЛ. Данни, Логашов, Глушаков и другие</strong></a></p> <p><strong>- Сколько, на ваш взгляд, могу стоить Комбаровы и Глушаков на трансферном рынке?</strong></p> <p>- Честно – не владею информацией. Тут решать клубам придется между собой. Вероятно, что «Спартак» не согласится отпускать их в тот же «Зенит», чтобы не усиливать конкурента. Ведь тот же Глушаков – это очень добротный футболист, кто же от него просто так откажется? Думаю, что «Спартак» захочет получить солидную компенсацию за него. Если ситуация в клубе не поменяется, то все же придется резать по живому. «Краснодар» сможет так же предложить за хавбека приемлемые средства.</p> <p><strong>- Троих из списка Родионова мы назвали, а кто потенциально еще может туда угодить?</strong></p> <p>- Трудно говорить,  так как я не нахожусь внутри команды и не являюсь агентом данных исполнителей. Если бы обладал более точной информацией, то обязательно ей поделился бы. Можете сами посмотреть по последним играм «Спартака» и определить всех тех, кто входит в список пяти-шести футболистов, от которых планируют избавиться.</p> <p><strong>- Видите ли в данном шорт-листе иностранцев? Пока же называются только фамилии игроков с русским паспортом.</strong></p> <p>- Не исключено.</p> <p><strong>- Из последней информации: Аленичев начал проводить беседы  со своими подопечными. Как-то это может положительно повлиять на ситуацию?</strong></p> <p>- Не знаю, с кем он проводил беседы. Но если идет информация о том, что клуб готов к таким переменам, то надо общаться с футболистами. Это будет очень нелегко, чтобы поменять что-то, но почему бы не предпринять попытку к тому, чтобы изменить все к лучшему. Это ведь не трудно – встретиться со своим подопечным один на один. Если же игрок ничего не поймет – можно смело расставаться.</p> <p><a href="https:///articles/447720" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-7-2015-11-36-12-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК "Спартак", Официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии (9)
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    vladik12
    1446901502
    Все, прошло то время, когда Глушаков был добротным игрочком. Сейчас это обычный человек, бегающий по полю.
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    russell-9
    1446905409
    Переоценили стоимость этих игроков вот и не могут позволить середняки РПЛ их теперь подписать.Брать этих бездарей только из-за того что у них рос.паспорт,станет глупостью для ведущих клубов РПЛ.В погасшем Динамо им разве что место найдется.
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    Taps
    1446906504
    Одного из Комбаровых возьмём в "Зенит" вместо Кришито. Остальные - в низшую лигу !
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    selkoka
    1446907425
    Ну продадим Комбарова Диму и Глушакова. А кто вместо них играть будет? Гранат с Зотовым что ли????? Не потянут они. А с учетом лимита, и иностранцев особо на эти позиции не поставишь. Так что не понимаю смысла в продаже этих игроков
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    Зенит 2015
    1446929911
    А что в них есть такого хорошего? Неплохие футболисты, да и только. Таких полно, да и за намного меньшие деньги.
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    richi
    1446964876
    Шигаев похоже тоже не в адеквате, раз считает, что Спартак конкурент Зениту.
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