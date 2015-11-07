Сапета: «Если будем доказывать, Слуцкий найдет кандидатов в сборную и на Урале»

Полузащитник «Урала» Александр Сапета поделился своим мнением о том, почему в России упал интерес к футболу, а также рассказал, как отнесся к смене главного тренера сборной России. Вместо Фабио Капелло на пост наставника национальной сборной пришел Леонид Слуцкий.

«Да сами виноваты. Играем, наверное, так. Плюс футбольных программ нет, трансляций мало. Стадионы не те. Но вот на нас в этом сезоне полный стадион ходит. Приятно, мы ведь для болельщиков играем.

История с Капелло? Не мне что-то говорить, я в сборной не играл. Но если в важнейших матчах выходят люди, у которых ноль матчей в чемпионате России, то это выглядит странно. Слуцкий – другое дело. Если будем доказывать, он и на Урале игроков увидит», – сказал Сапета.