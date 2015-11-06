Данни: «Мы обязаны обыгрывать «Локомотив»

В преддверии матча между «Локомотивом» и «Зенитом» полузащитник петербуржцев Мигель Данни отметил, что данная встреча будет крайне важна для его команды.

– «Локомотив» опережает вас в турнирной таблице. С таким соперником не будет проблем с мотивацией?

– Мотивация должна быть всегда, какая бы команда ни была. Победа – это всегда три очка, не важно, над «Мордовией» или «Локомотивом». Но «Локо» действительно наш прямой конкурент, он находится сейчас на третьей строчке таблицы. И мы просто обязаны выиграть этот матч, чтобы продолжить гонку за чемпионство.