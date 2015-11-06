Гордеев: «Несмотря на счет, игра получилась сложной»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился мнением о матче между его командой и «Анжи» (4:0).

«Ожидали, что сможем правильно сыграть и воспользуемся моментами, которые обговаривали. Ребята провели очень хороший матч и, что самое главное, сыграли с пониманием. Но надо двигаться вперед. Сейчас хочется поздравить болельщиков и руководство клуба с долгожданной победой, которая, несмотря на счет, получилась сложной.

Сейчас есть чувство радости, потому что победили, к тому же по делу. «Анжи» тоже хочется пожелать успехов, чтобы команда двигалась вперед», – рассказал тренер в эфире телеканала «Наш Футбол».