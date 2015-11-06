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Панов: «Дзюба не созрел для европейского футбола»

6 ноября 2015, 17:26
8

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов считает, что нападающий Артем Дзюба еще не готов выступать на уровне европейских грандов.

«Дзюба не созрел для европейского футбола. Когда он будет играть, как Левандовски, тогда будет другой разговор. Сейчас он очень хорошо выглядит для внутреннего чемпионата. Суперклубам нужны такие голеадоры, как польский нападающий. Сможет ли Артем вырасти до такого уровня? Если Дзюба будет постоянно играть в Лиге чемпионов и станет лучшим бомбардиром этого турнира, тогда, может быть, созреет для европейских грандов», – сказал Панов.

Напомним, что в Артем Дзюба забил два гола в ворота французского «Лиона».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Панов Александр
Комментарии (8)
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Freyk
1446820136
А в Европе играют только нападающие уровня Левандовски?
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SFat
1446823662
Панов: "дзюба - городской дурачок, а не форвард евроуровня"
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SFat
1446825055
Только неграмотный не понимает русских слов))) Ну, и бомж, тоже!)
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Qigong
1446827879
Разве все нападающие "грандов" европейского футбола становились хоть раз лучшими бомбардирами ЛЧ ? Панова зависть и собственная не реализованная футбольная карьера так и гложет.
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SFat
1446829567
Панов - хороший футболист. дзюба - предатель по жизни. Предал одноклубников, воруя у них деньги; предал родной клуб, погнавшись, как раз, больше за деньгами, чем за трофеями (и, ни в условный Краснодар, а именно в стан одного из самых злейших врагов); предал свою официальную пассию, изменив ей с какой-то ***... В общем, предатель ОТ и ДО, что уж и говорить! А вот, Панов своих не предавал - парень решил попробовать себя в Европе, но не получилось. Бывает. У кого-то получается, у кого-то нет. А вернувшись на Родину, оказался не нужен родному клубу. Потом, правда, ему сделали "подачку" в конце карьеры, точно так же, как сейчас кержакову, вернув его "доигать своё здесь"... Но, дело в том, что он уходил от своих за мечтой, а не за финансами. В Европу, а не к нам, в СПАРТАК, хотя интерес к нему был со стороны Олега Ивановича. Но, он не пошёл к врагам принципиально! Не думаю, что во Франции он получал больше, чем мог бы зарабатывать в СПАРТАКЕ... А этот, мог бы поступить так, если уж захотелось трофеев, и перейти в добротный евроклуб, например, к тому же Эмери, извинится перед испанцем, который доказал, что он - тренер, а не тренеришка и помочь его клубу, заодно выиграв своей еврокубок!.. Но, он не из тех, кто найдёт в себе смелось признать, что его слова - клевета. Даже. если потом будет доказано, что он не прав. Он просто заткнётся... И. не так уж, значит, он сам рвётся в Европу, если решил остаться в РФ. Здесь предложили большую зарплату, там бы её, конечно же, не было, но... В том-то и дело, что это - ПРОДАЖА с потрохами, а не любовь к футболу. Платят - забивает, набивает себе ещё большую цену. Перестанут платить - он бросит играть и плюнет на этот клуб, в котором числится! Панов ни с кем так не поступал. Лично я, уважаю его за то, что он - фтболистом был, а не ТОВАРОМ.
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Snerg
1446835805
дзюба ноль ) и это все знают), теперь только глорики питерские лижут ему)
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Snerg
1446835927
добавлю) PS питерские всем лижут) потому что у них нет друзей), а это очень плохо --они всех настроили против себя)
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