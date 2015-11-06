Панов: «Дзюба не созрел для европейского футбола»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов считает, что нападающий Артем Дзюба еще не готов выступать на уровне европейских грандов.

«Дзюба не созрел для европейского футбола. Когда он будет играть, как Левандовски, тогда будет другой разговор. Сейчас он очень хорошо выглядит для внутреннего чемпионата. Суперклубам нужны такие голеадоры, как польский нападающий. Сможет ли Артем вырасти до такого уровня? Если Дзюба будет постоянно играть в Лиге чемпионов и станет лучшим бомбардиром этого турнира, тогда, может быть, созреет для европейских грандов», – сказал Панов.

Напомним, что в Артем Дзюба забил два гола в ворота французского «Лиона».