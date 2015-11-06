Нету: «Желаю «Лиону» удачи в Лиге 1»

Защитник «Зенита» Луиш Нету похвалил Халка и пожелал удачи «Лиону» во французском чемпионате.

– Нам удалось продемонстрировать то, что обычно называют командным духом. Иногда соперник все же доставлял нам проблемы, создал два-три голевых момента за матч, но все же мы полностью контролировали ход встречи на протяжении всех девяноста минут. Итоговый результат – свидетельство того, что мы действительно сильнейшая команда в группе.

– Каково это – играть без Гарая?

– Травмы, дисквалификации – случиться может все что угодно, поэтому каждый игрок должен быть готов подменить партнера. Мы знали, насколько это важный матч для нас, так что, думаю, хорошо сыграли без Гарая. Сейчас мы вершим историю.

– Почувствовали облегчение, когда узнали, что Халк все же сможет выйти на поле?

– Когда его не оказалось в составе на матч с «Мордовией», мы поняли, что ему хотят предоставить отдых. Нам нужен был Халк, который сможет сыграть на сто процентов. Здорово, что он смог сыграть с «Лионом» и вновь помог принести нам победу.

– Кто вам доставил больше всего проблем – Бовю или Ляказетт?

– Не стану выделять кого-то персонально, ведь у них еще есть, например, Вальбуэна. У «Лиона» хороший атакующий потенциал, желаю им удачи в Лиге 1.

– Как смотрите на то, чтобы в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграть с кем-то из соотечественников?

– На данный момент «Бенфика» и «Порту» занимают первые места в своих группах, как и «Зенит». Если так и останется, встретиться мы не сможем. Но я всегда с удовольствием возвращаюсь в Португалию.

Напомним, «Зенит» в гостях обыграл французский «Лион» со счетом 2:0.