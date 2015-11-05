Энрике: «Нам сейчас не везет с травмами»

Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике пожаловался после матча с БАТЭ на травмы, которые преследуют его команду в последнее время.

«Выигрывать матчи Лиги чемпионов всегда непросто. Этот матч был насыщен позитивными моментами, единственный отрицательный эпизод – травма Ивана Ракитича. Успеет ли он восстановиться к «эль класико», зависит от наших медиков, но он точно пропустит следующий матч. Главное, чтобы впоследствии он полностью восстановился. Нам сейчас не везет с травмами. Из-за этого нет возможности давать игрокам передышку.

Я рад, поскольку мы хорошо сыграли, не пропустили и набрали три очка. Серхио Бускетс провел идеальный матч. Его позиционная игра, то, какие решение он принимал, – все это было идеально, лучше не придумаешь. Разумеется, нам не хватало Лионеля Месси, но, как я уже не раз говорил, у нас много талантливых игроков. Сейчас нет нужды говорить про Месси, поскольку мы хорошо играем и побеждаем», – сказал Энрике.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – БАТЭ закончился со счетом 3:0. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы E с десятью очками. БАТЭ замыкает квартет с тремя очками.