Гомеш: «Валенсия» готова и рвется в бой»

Полузащитник «Валенсии« Андре Гомеш рассказал о настрое своей команды перед выездным матчем против «Гента» в рамках Лиги чемпионов.

«Мы растем, набираемся уверенности и каждый день стараемся прогрессировать. Команда готова и рвется в бой. Наши задачи не меняются – в каждой встрече мы играем на победу. Такие цели мы ставим в Примере и аналогичным образом настраиваемся на игры в Лиге чемпионов. У нас сплоченный коллектив, и в случае победы мы станем гораздо ближе к решению своей задачи», – считает Гомеш.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» – «Валенсия» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.