Лихтштайнер: «Этот матч был очень важен»

Во вторник защитник «Ювентуса« Штефан Лихтштайнер провел первый матч после перенесенной в начале октября операции на сердце. Более того – он забил важнейший гол.

«После операции чувствовал себя очень хорошо. Счастлив, что все сегодня прошло так здорово. Сегодняшний матч был очень важен, и я хотел помочь своей команде. В первые 20 минут у нас были проблемы, но мы смогли-таки войти в игру. Убежден, что ничью мы заслужили», – рассказал Лихтштайнер.

Напомним, что 23-го сентября у Лихтштайнера появились проблемы с дыханием в ходе матча итальянской Серии А против «Фрозиноне«. После обследования ему был поставлен диагноз – аритмия сердца.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» – «Ювентус» завершился со счетом 1:1.