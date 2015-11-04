Джолчиев: «Это большой прогресс для «Астаны»

Нападающий «Астаны« Бауржан Джолчиев отметил важность ничейного результата в матче Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Это большой прогресс для «Астаны». Это история. Тем более, что могли и выиграть. Что мы сыграли дома вничью с «Атлетико», придаст нам уверенности и для победы над «Актобе», чтобы мы уже наконец стали чемпионами, если даст бог.

Ненад сегодня был один из лучших, выручил команду в нескольких эпизодах. Хороший вратарь», – заявил Джолчиев.

Напомним, что «Астана» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на домашнем поле сыграла с «Атлетико» со счетом 0:0.