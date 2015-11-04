Блан: «Меня беспокоит то, что «Реал» реализовал полумомент»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан поделился впечатлениями от матча с мадридским «Реалом» (0:1) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Специалиста заявил, что его беспкоит реализация соперником полумомента, отметив, что в этом эпизоде его команда могла избежать гола.



«Это футбол, но больше всего меня беспокоит то, что «Реал» реализовал, по сути, полумомент. После такого матча нам нельзя вешать нос, пусть даже мы не добились желаемого результата. Гол получился весьма странным. Он выглядел еще более странным, когда я посмотрел повтор по телевизору. В этом эпизоде мы могли избежать гола», – сказал Блан.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.