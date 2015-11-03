Блан: «Эта встреча будет особенной для Ди Марии»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан заявил, что его подопечные будут играть на победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Нулевой ничьей нам не хватит. Мы уважаем соперника, но тоже полны амбиций и приехали сюда диктовать свой футбол. У нас хватает технических и тактических ресурсов, чтобы победить.

Эта встреча будет особенной для Ди Марии. Он провел в «Реале» много времени и любит этот клуб. Надеюсь, он не чувствует лишнего груза ответственности.

Французскому футболу давно не хватало клуба топ-класса. Вот уже какое-то время мы строим команду и ждем скорого выхода на высший уровень. В Париже мы играли весьма неплохо. Мы хорошо смотрелись в защите, но нам есть над чем поработать в нападении», – поделился Блан.

Матч «Реал» – «ПСЖ» пройдет во вторник. Начало – 22:45 по московскому времени. В третьем туре команды сыграли вничью (0:0)