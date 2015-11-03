Панов: «Лаказетт – неплохой нападающий»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что игрок «Лиона» Александр Лаказетт – неплохой нападающий, но сейчас у него непростой период.

«Лаказетт – неплохой нападающий. Сейчас у него непростой период, но такое бывает. У меня, помнится, тоже была пауза с голами, когда ничего не шло. В такой ситуации партнеры должны поддержать и помочь передачами.

Сколько Лаказетт забил раньше – никакого значения не имеет. «Лион» в субботу одержал трудную победу на выезде благодаря пенальти (1:0 над «Труа»). Она должна чуть растормошить команду. Да и дома «Лион» всегда интереснее играет – в Петербурге команда показала процентов семьдесят того, на что способна», – сказал Панов.