Рахимов: «Результат нелогичен»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). По мнению наставника, результат не отражает игру.

«Кто понимает футбол, тот понимает, что результат нелогичен. Я даже не вспомню моментов у наших ворот. Гол, который получили, мы организовали сами, когда в простой ситуации потеряли мяч. Не могу предъявить претензий к команде. Серия прервалась там, где по игре не должна была прерываться. Ничего страшного не происходит, это футбол, это игра. За самоотдачу, за показанный футбол я поблагодарю команду, но результат оставляет горький осадок», – говорит Рахимов.