Чалый: «Чемпионат для «Рубина» намного важнее, чем Лига Европы»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый расставил приоритеты в текущем сезоне для своей команды.

«Чемпионат для нас намного важнее, чем Лига Европы. Но при этом мы понимаем, что в Лиге Европы представляем не только команду, но и всю страну. Игры с такими очень сильными командами, как «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон», идут на пользу футболистам. Наши ребята втянулись в график и играют с удовольствием. Чем больше футболист играет, тем быстрее растет», – рассказал Чалый.

Напомним, что в матче 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» на выезде обыграл «Анжи» со счетом 2:1.