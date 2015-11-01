Шацких: «В первой российской лиге сталкивался с договорняками»

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких заявил, что в период выступлений в первой российской лиге неоднократно сталкивался с договорными матчами, хотя лично к нему никто с предложениями сдать игру не обращался.

«Кто разбирается в футболе, сразу увидит, договорной матч это или нет. На Украине мне сложно припомнить такие игры, а вот в России с таким сталкивался часто. Старшие ребята рассказывали и сам видел подозрительное. Особенно концовка чемпионата в первой лиге: там просто ужас был, решались вопросы, кому выходить в высшую лигу, а кому нет. Ко мне с такими предложениями никогда не подходили. Ведь понимали, что с таким человеком я больше никогда не буду иметь дело и не подам руки, – сказал Шацких в интервью телеканалу «Футбол 1».