Александр Кержаков: «Уверен, что не буду заканчивать карьеру»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своем участии в подготовке открытия нового канала «Матч ТВ» и о будущих карьерных планах.

– К счастью, я все еще профессиональный футболист и, надеюсь, останусь им в течение нескольких ближайших лет. Хочется поздравить всех любителей спорта с открытием такого замечательного канала, я с удовольствием принимал участие в подготовке открытия «Матч ТВ». Это новый шаг в российском телевидении. Мне интересно попробовать себя.

– В каком качестве?

– По ту сторону экрана. Мне хотелось бы, чтобы вы меня больше обсуждали, мои голеодорские подвиги.

– Следите за матчами или больше сами тренируетесь?

– Мне сложно смотреть игры. Я понимаю, что не хочу заканчивать. Уверен, что не буду заканчивать карьеру. Смотреть со стороны сложно, у меня есть силы, я хочу играть. Игры с участием родного брата в «Зените» я с удовольствием смотрел, матчи сборной России.