Чанов: «Рекорды ставят для того, чтобы их кто-то побил»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, в настоящее время работающий с голкиперами в академии красно-синих, прокомментировал победу армейцев над «Уфой» (2:0) и поздравил Игоря Акинфеева, побившего рекорд Рината Дасаева по количеству «сухих» матчей.

– Когда просматривал состав на сегодняшнюю игру, мне показалось, что думалось тренерскому штабу уже о «Манчестере». Это мое мнение, я не уверен, что так оно и есть. Может, действительно, травмы, еще какие-то обстоятельства. Я просто очень счастлив, что мой клуб движется по турнирной таблице без ущерба. У нас команда работает на два и даже на три фронта, и поэтому, если есть возможность варьировать состав – так и должно быть. Ведь можно отдать сегодня все силы на «Уфу» – ну, предположим, а что потом говорить после игры с «Манчестером»? Что они все устали? ЦСКА – это такой клуб, который рассчитывает на победы в каждом турнире.

– Поздравляем вас с достижением Игоря Акинфеева, который повторил рекорд Рината Дасаева по числу сухих матчей (232 игры).

– Я знал, что этот день не за горами. Мы с Ринатом как-то говорили, что рекорды ставим как раз для того, чтобы кто-то их перебил, а не для того, чтобы они оставались на всю жизнь. Это очень хорошо, это значит, что вратарское дело у нас движется, не стоит на месте.

– А как вы относитесь к этим разговорам, что он в Лиге чемпионов пропускает в каждом матче?

– Вы спросите, пожалуйста, у тех людей, которые задают подобные вопросы, а сколько они матчей провели в Лиге чемпионов? Ну, даже не на ноль, а просто? Футбол – это же командная игра, а не игра одного вратаря. Можно просто так мяч поставить и бить, а он будет отбивать, но в матче же действует коллектив.