Симонян: «Акинфееву нужно сделать так, чтобы он стал лучшим голкипером на Евро-2016»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев после того как обошел Рината Дасаева по числу «сухих» матчей должен стать лучшим вратарем на Евро-2016.

«Очень деликатная тема, сопоставимы ли фигуры Дасаева и Акинфеева для нашей истории. Я желаю Игорю совсем скоро перекрыть рекорд Рината, но Дасаев – лучший вратарь мира 1988 года, ставший серебряным призером чемпионата Европы того года. Вот Игорю нужно сделать так, чтобы он стал лучшим вратарем Евро-2016, а затем подтвердить свое положение на чемпионате мира в 2018 году.

Если говорить о профессиональных вратарских качествах, то никому я предпочтения не отдам. Оба они выдающиеся вратари высокого уровня», – отметил Симонян.