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  • Симонян: «Акинфееву нужно сделать так, чтобы он стал лучшим голкипером на Евро-2016»

Симонян: «Акинфееву нужно сделать так, чтобы он стал лучшим голкипером на Евро-2016»

31 октября 2015, 18:24
6

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев после того как обошел Рината Дасаева по числу «сухих» матчей должен стать лучшим вратарем на Евро-2016.

«Очень деликатная тема, сопоставимы ли фигуры Дасаева и Акинфеева для нашей истории. Я желаю Игорю совсем скоро перекрыть рекорд Рината, но Дасаев – лучший вратарь мира 1988 года, ставший серебряным призером чемпионата Европы того года. Вот Игорю нужно сделать так, чтобы он стал лучшим вратарем Евро-2016, а затем подтвердить свое положение на чемпионате мира в 2018 году.

Если говорить о профессиональных вратарских качествах, то никому я предпочтения не отдам. Оба они выдающиеся вратари высокого уровня», – отметил Симонян.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Дасаев Ринат
Комментарии (6)
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sour12
1446306690
для этого сборная должна вся сделать ,
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edw7777
1446308004
Дасаева и А. даже рядом ставить нельзя. Между ними пропасть, как между Месси и Кокориным.
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каа
1446313034
СЕРЕБРО в ЧЕ 1988 года выиграл не Дасаев... там был Великий состав, способный решать любые задачи...К сожалению таким составом Игорь не располагает ... 99% голов в ворота Акинфеева не его вина ...но в то же время очень высокий процент моментов когда он действительно спасает... Да был спад не продолжительный и попал он на ЧМ... но это уже вопрос к тренерам сборной...Лодыгин тогда был не плох...
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отец Фёдор
1446313863
как можно сравнить рукопопого и великого Рината?
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1446432316
ДАСАЕВ СВОЙ НЕМАЛЫЙ ВКЛАД ТОЖЕ ВНЁС В СЕРЕБРО...ХОТЯ ЕГО МАНЕРА БРОСАТЬСЯ НОГАМИ ВПЕРЁД МНЕ НИКОГДА НЕ ПРАВИЛАСЬ
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