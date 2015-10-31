Айю не думает о возможном переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник «Суонси» Андре Айю поделился мнением о возможном переходе в «Ливерпуль». По словам футболиста, подобные слухи его не интересуют.



«Многое говорится, но я не думаю об этом. В первую очередь хочу продолжать развиваться в индивидуальном плане и вместе с командой. Я счастлив в «Суонси». Что касается возможного возвращения в «Марсель» со временем, я совершенно ничего не исключаю. Если все сойдется, почему бы и нет? Посмотрим, что готовит мне будущее. В любом случае я понял, что, познав вкус премьер-лиги, уже не хочется играть где-то еще, и дело не только в финансовой составляющей», – сказал ганец.