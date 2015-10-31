Васин: «Для меня каждая игра важна»

Защитник ЦСКА Виктор Васин подвел итоги первого тайма матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Уфой», где его команда ведет со счетом 1:0. По словам футболиста, в первой половине встречи не было сложностей, но нельзя расслабляться.



«Для меня каждая игра важна. В принципе, и кубковые матчи не менее важны, чем эта игра. Сложностей не было в первом тайме, но нельзя расслабляться. Нужно сохранять концентрацию на 100 процентов, в любом моменте от любого соперника можно пропустить», – сказал Васин в эфире телеканала «Наш футбол».