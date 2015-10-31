Матчи 14-го тура Премьер-лиги начнутся с минуты молчания

Все встречи 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги будут начинаться с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Египте.

Тур стартует в субботу в Химках игрой ЦСКА и «Уфы», а завершится в понедельник в Ростове-на-Дону, где «Ростов» примет московское «Динамо».

31 октября произошло крушение самолета «Когалымавиа» в Египте. Лайнером Airbus А321, который совершал рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, была потеряна связь. На борту находилось более 200 пассажиров, два пилота и пять стюардесс.