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    Россия примет Португалию в Краснодаре

    Товарищеская встреча между сборными России и Португалии состоится в Краснодаре. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

    "Матч состоится в Краснодаре", - сообщил источник.

    Президент РФС Виталий Мутко эту информацию не опровергает и не подтверждает.

    "Еще утрясаются вопросы по этому матчу, в ближайшее время вся информация будет», - прокомментировал Мутко.

    Напомним, что первоначально местом проведения этого матча должен был стать лондонский стадион «Крэйвен Коттэдж», на котором играет свои домашние встречи «Фулхэм». Однако пресс-служба клуба сообщила, что от этой идеи отказались.

    Краснодар также назначен местом проведения товарищеской игры Россия - Хорватия.

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 20:37
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