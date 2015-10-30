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Россия примет Португалию в Краснодаре

30 октября 2015, 20:37

Товарищеская встреча между сборными России и Португалии состоится в Краснодаре. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

«Матч состоится в Краснодаре», – сообщил источник.

Президент РФС Виталий Мутко эту информацию не опровергает и не подтверждает.

«Еще утрясаются вопросы по этому матчу, в ближайшее время вся информация будет», – прокомментировал Мутко.

Напомним, что первоначально местом проведения этого матча должен был стать лондонский стадион «Крэйвен Коттэдж», на котором играет свои домашние встречи «Фулхэм». Однако пресс-служба клуба сообщила, что от этой идеи отказались.

Краснодар также назначен местом проведения товарищеской игры Россия – Хорватия.

Источник: Р-Спорт
Товарищеские матчи. Сборные Товарищеские матчи Россия Португалия
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