Россия примет Португалию в Краснодаре

Товарищеская встреча между сборными России и Португалии состоится в Краснодаре. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

«Матч состоится в Краснодаре», – сообщил источник.

Президент РФС Виталий Мутко эту информацию не опровергает и не подтверждает.

«Еще утрясаются вопросы по этому матчу, в ближайшее время вся информация будет», – прокомментировал Мутко.

Напомним, что первоначально местом проведения этого матча должен был стать лондонский стадион «Крэйвен Коттэдж», на котором играет свои домашние встречи «Фулхэм». Однако пресс-служба клуба сообщила, что от этой идеи отказались.

Краснодар также назначен местом проведения товарищеской игры Россия – Хорватия.