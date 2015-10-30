Семенов: «О вызове в сборную рассказала теща»

Защитник грозненского «Терека» Андрей Семенов прокомментировал информацию о том, что его вызвали в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против Португалии и Хорватии.

«Не могу сказать, что вызов в сборную стал сюрпризом для меня. Я прилагал все усилия и много работал для того, чтобы стать игроком национальной сборной. Приятно, когда твою работу ценят. О вызове в сборную узнал совершенно неожиданно. Мы гуляли с семьей. Моей жене позвонила теща и сообщила об этом радостном событии. Я сразу же полез в Интернет и прочитал новость».

Футболист надеется сыграть в этих встречах.

«Конечно, рассчитываю сыграть в товарищеских матчах против Хорватии и Португалии. Надо же с чего-то начинать, но выбор всегда за тренером. В связи с тем, что сегодня у команды выходной, партнеры по команде еще не успели поздравить. Думаю, завтра получу свою порцию поздравлений и шуток».