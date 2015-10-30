Рыжиков, Семенов и Тарасов вызваны в сборную России на товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился со списком футболистов, которые поедут на товарищеские матчи с Португалией и Хорватией.

Всего в расположение национальной команды прибудут 25 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»), Сергей Рыжиков («Рубин»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков («Динамо»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин»), Андрей Семенов («Терек»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Олег Шатов («Зенит"), Денис Черышев («Реал» Мадрид Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов ("Краснодар").

Подготовку к матчам подопечные Леонида Слуцкого начнут 10 ноября.