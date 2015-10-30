Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рыжиков, Семенов и Тарасов вызваны в сборную России на товарищеские матчи

    Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился со списком футболистов, которые поедут на товарищеские матчи с Португалией и Хорватией.

    Всего в расположение национальной команды прибудут 25 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»), Сергей Рыжиков («Рубин»).

    Защитники: Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков («Динамо»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин»), Андрей Семенов («Терек»), Игорь Смольников («Зенит»).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба - «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Олег Шатов («Зенит"), Денис Черышев («Реал» Мадрид Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов ("Краснодар").

    Подготовку к матчам подопечные Леонида Слуцкого начнут 10 ноября.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6045

      GoldPlayFIFARus9 30 октября 2015, 20:06

      Смольниковне играет из-за травмы.Лучше бы Анюкова взял,он сейчас в форме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2015, 19:18

      Ну если здесь Лодыгин, тогда уж и Кержакова и Павлюченко! Они тоже "запасники" в своих командах, а в сборной хоть практику получат!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11