Мутко: «Нужно помнить, что португальцы – южане»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что есть три-четыре варианта места проведения товарищеского матча между сборными России и Португалии.

«До конца дня мы объявим место, где будут проводиться матчи с Португалией и Хорватией. Оба матча состоятся 100%, а где – надо решить. Нужно понимать, что португальцы – южане, и Москва в ноябре для них – это мороз и Сибирь. Нужно всех уважать. Три-четыре варианта у нас есть. Надо проводить где-то на юге. В России юг – это Сочи, но там у нас стадион пока еще не готов», – сказал Мутко.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча Россия — Португалия не состоится в Лондоне.