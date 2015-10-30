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    Мутко: «Матч Россия - Португалия может пройти в Москве»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что матч Россия - Португалия не был отменен, несмотря на такие подозрения, но его, возможно, придется перенести на другой стадион.

    «Матч не отменен. Контракт подписан. Сегодня к концу дня дадим сообщение, когда наступит полная ясность. Проблемы возникли с местом проведения. Для нас это тоже неожиданность. Может быть, и не в Лондоне матч состоится. Возможно, еще урегулируем и с Лондоном, работаем пока. Дата остается прежней – 13 ноября. Матч будет сыгран в европейское окно. Не исключаю того, что пройдет в Москве», - сказал Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.10.2015 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 30 октября 2015, 18:03

      Матч должен состояться в Москве или же в Краснодаре.

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