Мутко: «Матч Россия – Португалия может пройти в Москве»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что матч Россия – Португалия не был отменен, несмотря на такие подозрения, но его, возможно, придется перенести на другой стадион.

«Матч не отменен. Контракт подписан. Сегодня к концу дня дадим сообщение, когда наступит полная ясность. Проблемы возникли с местом проведения. Для нас это тоже неожиданность. Может быть, и не в Лондоне матч состоится. Возможно, еще урегулируем и с Лондоном, работаем пока. Дата остается прежней – 13 ноября. Матч будет сыгран в европейское окно. Не исключаю того, что пройдет в Москве», – сказал Мутко.