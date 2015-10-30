Данни посетил школьный урок по безопасности движения

Форвард «Зенита» Мигель Данни посетил урок по безопасности движения в школе №655 Приморского района.

Мигель Данни поприветствовал учащихся школы, приглашенных на мероприятие.

«Я думаю, это очень важно беречь нашу жизнь на дорогах, соблюдать меры безопасности. Очень важно носить светоотражатели, потому что водители в темное время суток могут увидеть вас, благодаря им. Спасибо школе и организаторам акции, что объясняют это. Мои дети уже взрослые, они соблюдают правила безопасности на улице. Я всегда говорю им о том, что нужно быть осторожными. С этой акции я подарю им пару браслетов», – сказал Данни.

Занятие прошло в рамках акции «Видимость на 5!».