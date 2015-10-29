Веркаутерен: «Динамо» не было лучше нас, им повезло»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен оценил игру своих подопечных в матче 1/8 Кубка России против «Динамо» (0:1). По мнению наставника, москвичам в этой встрече повезло.

«Я разочарован результатом. И, конечно, тем, что мы не забили. С другой стороны, мы начали матч так, как и планировали. До 80-й минуты у нас было несколько шансов, чтобы забить. Сложно сказать, почему этого не произошло. В итоге проиграли сопернику, который был не лучше, чем мы. Сегодня «Динамо» повезло», – считает Веркаутерен.

Также наставник уверен, что в эпизоде со второй желтой карточкой Яховича имела место симуляция со стороны соперника.

«Что касается удаления Яховича, то первая карточка, конечно, была. Ее можно было избежать. Я всегда прошу игроков контролировать себя и не получать глупых горчичников. К сожалению, сегодня этого не случилось. Вторая карточка – чистая симуляция со стороны соперника».