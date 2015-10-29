Веркаутерен: «Боковой судья сыграл не последнюю роль в исходе матча»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал поражение в матче 1/8 Кубка России против «Динамо» (0:1).

«Нам не хватило голов. В первом тайме сделали вообще все, что могли, с учетом ветра это было достаточно трудно. Сделали все, но не удалось забить. У нас были голевые шансы. У них был фактически один шанс, и они забили, удача была на их стороне. Ну и, возможно, боковой судья также сыграл свою не последнюю роль в исходе матча», – говорит Веркаутерен.

Самарцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Яховича, который получил две желтые карточки в течение трех минут.

«Один из игроков «Динамо“ не очень корректно себя вел, навлекая желтые и красные карточки на наших игроков. Это нечестное поведение, с этим согласиться не могу».