У «Торпедо» нет денег, чтобы погасить долг перед Комбаровым

У московского «Торпедо» нет денег на то, чтобы рассчитаться с защитником Кириллом Комбаровым, который провел прошлый сезон в составе черно-белых на правах аренды. Об этом сообщил вице-президент автозаводцев Борис Игнатьев.

«Может быть, такой сигнал дойдет до больших руководителей, которые отвечают за жизнедеятельность команды. Может быть, они и найдут эти деньги, только на это можно рассчитывать, а сказать, что у нас сейчас есть деньги, чтобы с Комбаровым рассчитаться, нельзя. Надежда есть, она, так сказать, умирает последней.

Пока никаких подвижек, все в том же виде: какие-то деньги завод дает, поддерживает, совсем не бросает, но и сказать, что все проблемы решены, и мы в полном объеме финансируемся, я не берусь», - заявил Игнатьев.

Напомним, палата по разрешению споров РФС наложила штраф на "Торпедо" за неисполнение решения по погашению долга перед Комбаровым от 10 сентября и обязала клуб в течение семи календарных дней исполнить это решение.