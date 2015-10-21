Торрес: «Мы плохо знаем «Астану»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес мало знаком с соперником по ближайшему матчу Лиги чемпионов «Астаной», что может вызвать определенные проблемы.

«Я бывал на стадионе "Висенте Кальдерон" на матче Лиги чемпионов в качестве болельщика. В прошлом сезоне наконец сыграл тут. Ребенком я всегда мечтал об этом. Я долго выступал за границей и был лишен такой возможности. Но возвращение в "Атлетико" дало мне этот шанс. Теперь важно получать удовольствие от происходящего. Знаю, что значит Лига чемпионов для наших болельщиков. Надеюсь, мы будем их радовать.

На бумаге мы явные фавориты в матче с "Астаной", но соперника мы знаем не очень хорошо, и это может стать серьезной проблемой. Надо просто сосредоточиться на своей игре, не изменять собственному стилю. Необходимо сохранять концентрацию и доказать, что мы голодны до побед.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" - "Астана" состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.