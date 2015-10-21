Бенитес: «ПСЖ» выиграл во Франции все что можно»

Главный тренер «Реала« Рафаэль Бенитес ждет отличной игры в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ». Что касается состава на эту встречу, то испанский специалист не стал раскрывать все свои секреты.

«За последние несколько лет они выиграли во Франции все что можно и доказали, что являются лучшими у себя в стране. Кроме того, парижане приобрели несколько очень хороших игроков, поэтому ждем предстоящего поединка с большим энтузиазмом. Нас ожидает отличный матч против великолепный команды – для этого есть все необходимые ингредиенты. Это будет поединок между равными.

Модрич тренировался последние несколько дней, он приехал с нами и готов выйти на поле. Решение по нему примем после тренировки. Все футболисты «Реала» должны быть готовы в любой момент выйти на поле. Это относится и к Хесе. Пока не знаю, кто заменит Гарета Бэйла, решим перед матчем.

Да, у нас есть несколько травмированных игроков, но не забывайте, что за нас играет лучший бомбардир в истории «Реала», европейского футбола и, возможно, в истории футбола вообще. Его можно сравнить с Пеле», – признался Бенитес.

Напомним, что матч «ПСЖ» – «Реал» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.