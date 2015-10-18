УПЛ. Все результаты дня

В воскресенье в УПЛ прошли пять матчей 11-го тура. «Олимпик» на своем поле разгромил «Металлист», а «Черноморец» – разваливающийся на глазах запорожский «Металлург». «Александрия» немного неожиданно обыграла на своем поле «Волынь», которая ведет борьбу за еврокубковые места.

«Заря» в борьбе за медали не дала уйти в отрыв «Днепр» и обыграла на своем поле «Говерлу». «Ворскла» во Львове обыграла «Карпаты», после чего поднялась на пятое место в турнирной таблице УПЛ.

Чемпионат Украины. УПЛ. 11-й тур

Олимпик – Металлист – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Моха, 1; 2:0 – Лысенко, 68; 3:0 – Матяж, 90.

Александрия – Волынь – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Коломоец, 39; 2:0 – Мягков, 55; 3:0 – Коломоец, 82; 3:1 – Матей, 90.

Черноморец – Металлург – 5:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Кабаев, 1; 2:0 – Стариков, 4; 3:0 – Куценко, 17; 3:1 – Платон, 44; 4:1 – Калитвинцев, 59; 4:2 – Платон, 72; 5:2 – Мурашов, 85.

Заря – Говерла – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Будковский, 51; 2:0 – Каменюка, 81; 2:1 – Иванов, 86.

Карпаты – Ворскла – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Турсунов, 4 (в свои ворота); 1:1 – Баранник, 38; 1:2 – Барарнник, 50; 1:3 – Ткачук А., 72.

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