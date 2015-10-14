Роберто: «Не завидую Сандро и Муниру»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто призвал своих одноклубников Сандро и Мунира Эль-Хаддади не сдаваться и продолжать работать.

«Мне очень жаль Сандро и Мунира. Они классные ребята и игроки, но на их позиции играют лучшие игроки мира (Суарес, Месси и Неймар, прим. Bombardir.ru). Они должны выигрывать конкуренцию. Они это действительно могут, но со временем. Для этого они должны много работать. Уверен, что у ребят все получился», - добавил Серхи Роберто.

Напомним, что Мунир Эль-Хаддадади сыграл в этом сезоне всего четыре игры, а Сандро – пять. Ни тот, ни другой голов не забили. Недавно появилась информация, что «Барселона» нацелилась на нападающего «Сельты» Нолито.