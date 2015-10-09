Сычев уже не вернется в «Локомотив»

Нападающий казахского "Окжетпеса" Дмитрий Сычев, контракт которого принадлежит московскому "Локомотиву", уже не вернется в состав железнодорожников. Об этом сообщила президент "Локо" Ольга Смородская.

По ее словам, аренда 31-летнего Сычева истекает одновременно с его контрактом с "Локомотивом", и использовать футболиста в структуре клуба не собираются.

Напомним, Сычев был подписан "Локомотивом" в 2004 году после его выступлений за французский "Марсель". В составе железнодорожников он провел 267 матчей и забил 92 мяча. В аренде за "Окжетпес" нападающий провел 16 матчей, в которых забил 2 гола.