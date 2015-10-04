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    Чалый: «Рыжиков? У каждого бывают ошибки»

    Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Валерий Чалый прокомментировал поражение свой команды в матче 10-го тура Премьер-лиги против "Терека" (2:1)

    "Впечатлений нет никаких. Два тайма были разными. Так сложилось, что пропустили два гола вначале и во втором тайме не смогли дожать соперника. "Терек" – квалицированная команда и хорошо контролирует мяч, играет дома. План на игру в первом тайме был – присмотреться к сопернику, сыграть осторожно сзади, но когда мы пропустили, то пришлось изменить свою игру

    Рыжиков? У каждого бывают ошибки. Сейчас не стоит делать на это акцент. Когда будем делать анализ, тогда и поговорим", - заявил Чалый.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    04.10.2015 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      вован1409 5 октября 2015, 09:09

      Что-то у Сережи эти ошибки постоянные, с Уралом с Тереком, ни пора ли задуматься

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