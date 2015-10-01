Владелец «Орландо Сити» хочет заманить в клуб Роналду

Владелец клуба американской МЛС «Орландо Сити» Флавио Аугусто Да Силва намерен пригласить в клуб нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Мы очень хотим подписать Роналду и сделаем это без раздумий. С точки зрения физической подготовки Криштиану гораздо сильнее Месси, да и маркетинговая привлекательность у португальца выше», - заявил Да Силва.

В составе «Орландо» выступает известный бразильский полузащитник Кака. На данный момент клуб занимает лишь 16-е место в турнирной таблице МЛС.