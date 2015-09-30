Павлюченко, Аршавин и Букур не сыграют с «Анжи»

Нападающие «Кубани» Роман Павлюченко и Георге Букур, а также полузащитник Андрей Аршавин продолжают заниматься отдельно от общей группы игроков. Их возвращение в общую группу и в заявку команды произойдет после перерыва на матчи сборных.

«Травмированные все те же: Павлюченко, Аршавин, Букур. Они занимаются по индивидуальной программе и пропустят матч с «Анжи». При этом можно сказать, что они близки к тому, чтобы начать тренироваться в общей группе. Все рассчитывают и надеются, что эти футболисты будут в строю после паузы на матчи национальных сборных. Также у нас травмирован Владимир Лобкарев», – сообщили в пресс-службе «Кубани».