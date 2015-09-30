«Зенит» готов отдать Кержакова в аренду

Санкт-петербургский «Зенит» готов отпустить форварда Александра Кержакова в аренду для получения игровой практики. Об этом сообщил генеральный директор клуба Максим Митрофанов.

«Естественно, ситуация не совсем стандартная, все на нее смотрят. Но пока остается такой, какая она есть. Я с ним разговаривал. Мы готовы на это в том случае, если игровая практика у него будет за территорией нашей страны. Все-таки надо понимать, что любое усиление прямых конкурентов - это не совсем правильный шаг.

Комментировать позицию министра спорта я не буду. Да, Александр – лучший бомбардир в истории России, но при этом, независимо от предыдущих достижений, он, прежде всего, игрок. А к игроку есть определенный набор требований. Эти требования формирует, прежде всего, тренерский штаб. Если по какой-то причине клубом принято решение не задействовать игрока даже в тренировочном процессе, на это есть определенные причины. И мне не хотелось бы их комментировать. Потому что Александр остается и будет оставаться легендой футбольного клуба «Зенит», независимо от того, что было и что будет. Пока он тренируется с «Зенитом-2», восстанавливает форму. Он может начать играть за основной состав «Зенита», за сборную страны, может закончить карьеру. Это его выбор и выбор тренеров. Надо немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события», – заявил Митрофанов.

Напомним, контракт нападающего с клубом истекает в конце текущего сезона.