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«Зенит» готов отдать Кержакова в аренду

30 сентября 2015, 13:47
17

Санкт-петербургский «Зенит» готов отпустить форварда Александра Кержакова в аренду для получения игровой практики. Об этом сообщил генеральный директор клуба Максим Митрофанов.

«Естественно, ситуация не совсем стандартная, все на нее смотрят. Но пока остается такой, какая она есть. Я с ним разговаривал. Мы готовы на это в том случае, если игровая практика у него будет за территорией нашей страны. Все-таки надо понимать, что любое усиление прямых конкурентов - это не совсем правильный шаг.

Комментировать позицию министра спорта я не буду. Да, Александр – лучший бомбардир в истории России, но при этом, независимо от предыдущих достижений, он, прежде всего, игрок. А к игроку есть определенный набор требований. Эти требования формирует, прежде всего, тренерский штаб. Если по какой-то причине клубом принято решение не задействовать игрока даже в тренировочном процессе, на это есть определенные причины. И мне не хотелось бы их комментировать. Потому что Александр остается и будет оставаться легендой футбольного клуба «Зенит», независимо от того, что было и что будет. Пока он тренируется с «Зенитом-2», восстанавливает форму. Он может начать играть за основной состав «Зенита», за сборную страны, может закончить карьеру. Это его выбор и выбор тренеров. Надо немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события», – заявил Митрофанов.

Напомним, контракт нападающего с клубом истекает в конце текущего сезона.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кержаков Александр Митрофанов Максим
Комментарии (17)
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ManUtd-Volgograd
1443613510
В Астану переходи!
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sir_Alex
1443616131
"Зенит-2" - самое то для него! Тренер - друган, з/п капает, можно особо не напрягаться. И из Питера срываться не надо, опять же
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Смит80
1443617022
Предлагаю в СКЧФ Севастополь или Рубин (Ялта), победитель Крымского чемпионата может сыграть в Лиге Европы.
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Обдоб Хуембей
1443617596
Уже не знают как отделаться от этого кривоногого бездаря.Они его в Дверь,а оно в окно.
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AZ-76
1443622963
К чему ему играть? Уже исторический персонаж... На данный момент от него толку ноль как от футболёра. Чинушей будет стопудово, к МуДко в шныри...
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Баба Яга против
1443626390
Отработанна и переработанный материал,только на зерно ток голубей отпугивать
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Serjoga
1443626440
Сам себе противоречит! Как можно усилить конкурентов игроком, который не соответствует требованиям клуба? Или все же они считают его отличным игроком, но в Зените ему нет места из-за прихоти и предвзятости тренера? Парадокс!
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FiZryk
1443634244
Из-за таких как этот говорун ртом наш ногомяч не есть футбол, а токмо есть ногомяч суть
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alp
1443642719
ключевое слово - усиление. категорически не понимаю АВБ который поменял Саню на Дзюбу....
Ответить
-Полбу Хуембей-
1443691317
Зинид действует по принципу-"На тебе Боже,что мне не гоже".
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