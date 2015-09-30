Касильяс: «Я обыграл «Челси», а не Моуринью»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс после матча с «Челси» отметил, что его не волнуют взаимоотношения с главным тренером лондонцев Жозе Моуринью.

«Я счастлив не потому, что победил Моуринью, а потому что «Порту» обыграл «Челси». Конечно, я поприветствовал Моуринью. Много времени прошло. Если мы видим друг друга, то всегда пожимаем руки. Я не живу прошлым», – заявил Касильяс.

Напомним, во время работы португальского специалиста в «Реале» у него сложились непростые отношения с испанским голкипером.